Общество

Всероссийская перепись населения стартует в Дагестане с 15 октября

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Первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов возглавил совещание по вопросам проведения Всероссийской переписи населения. В совещании принял участие и Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов. В Республике Дагестан перепись проходит в два этапа. Так в июле текущего года прошла перепись населения в ста пятидесяти четырех населённых пунктах в семи муниципалитетах Дагестана. С 15 октября в течение месяца будет проходить перепись на остальной территории региона. Для проведения переписи в муниципалитетах создано 753 комиссии. Принять участие в переписи возможно как входе подомовых обходов, а также через портал госуслуги и через МФЦ.

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