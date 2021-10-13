Всероссийская перепись населения стартует в Дагестане с 15 октября

Первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов возглавил совещание по вопросам проведения Всероссийской переписи населения. В совещании принял участие и Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов. В Республике Дагестан перепись проходит в два этапа. Так в июле текущего года прошла перепись населения в ста пятидесяти четырех населённых пунктах в семи муниципалитетах Дагестана. С 15 октября в течение месяца будет проходить перепись на остальной территории региона. Для проведения переписи в муниципалитетах создано 753 комиссии. Принять участие в переписи возможно как входе подомовых обходов, а также через портал госуслуги и через МФЦ.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники