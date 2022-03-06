С 6 по 8 марта в Дагестане впервые стартует масштабная всероссийская акция «Культурные выходные», приуроченная к Международному женскому дню и Году культурного наследия народов России.

В эти дни учреждения культуры республики откроют свои двери для всех желающих.

В рамках акций «Вам, любимые», «Весне дорогу», «Наследие для всех» жители и гости региона смогут попасть на спектакли, музыкально-поэтические представления, мастер-классы, экскурсионные программы и многие другие мероприятия бесплатно или по сниженной стоимости.