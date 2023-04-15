Всемирно известный исполнитель нашидов Мустафа Атеф посетил ДГИ

Всемирно известный исполнитель нашидов, чтец Корана, имам соборной мечети Каира, Шейх Мустафа Атеф из Египта посетил Дагестанский гуманитарный институт.

В стенах образовательного учреждения прошла его встреча с ректором вуза Нухкади Бахмудкадиевым и руководящим составом.

Помощник ректора института по международной деятельности Шихабудин Гусейнов, сопровождающий гостя, рассказал о цели визита Мустафы Атефа в Дагестан. А это участие в республиканском ифтаре.

Нухкади Бахмудкадиев дал справку о деятельности вуза, направлениях подготовки. В свою очередь гость поделился своими первыми впечатлениями от визита в республику.

Далее Мустафа Атеф встретился со студентами ДГИ. Он рассказал им о своей деятельности. Оказалось, что гость – не просто исполнитель нашидов, но и имам соборной мечети г. Каир. Занимается изучением Корана и исламских наук.

Студенты активно задавали вопросы, на которые гость с удовольствием ответил.

А потом хором исполнили самый популярный нашид «Къамарун», который набрал свыше 80 млн просмотров.

В завершении визита ректор ДГИ преподнёс Мустафе Атефу небольшой подарок.