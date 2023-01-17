Культура

Все мероприятия, запланированные республиканским планом празднования юбилея Фазу Алиевой, состоялись в полном объеме

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Об этом Главе Республики Дагестан доложила министр культуры республики Зарема Бутаева.

Помимо мероприятий, включенных в план, состоялось множество других событий и проектов различного статуса, в том числе, межрегионального.

В 36 субъектах России при активном участии представительств, землячеств, диаспор проведено более 120 юбилейных мероприятий, в том числе: состоялись сольные концерты Ансамбля «Лезгинка»;
прошла фотовыставка «Прекрасный образ горянки» Национального музея РД и поэтический вечер к 90-летию Фазу Алиевой; Екатеринбург украсили десятки постеров с портретом Фазу Алиевой на фоне самых известных достопримечательностей Дагестана; на Дальнем Востоке декламировались стихи Фазу Алиевой в исполнении солистов Краевого театра драмы, прошла выставка дагестанских национальных костюмов и показ фильма о поэте.

При этом министр отметила большую совместную работу государственных и муниципальных органов власти, учреждений культуры, учебных заведений, общественных организаций, молодежных институтов, средств массовой информации, представительств в регионах, родных Фазу Гамзатовны.

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