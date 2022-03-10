Врожденный порок сердца на 25% повышает риск развития тяжелых форм ковида

Подавляющее большинство смертей и осложнений от COVID-19 связаны не с проникновением частиц коронавируса в клетки легких или других органов тела, а с воспалениями, которые провоцирует инфекция.

Американские медики обнаружили, что у носителей врожденного порока сердца на 25% чаще развиваются тяжелые формы коронавирусной инфекции, такие пациенты в 1,5 раза чаще умирают от нее, чем другие носители SARS-CoV-2. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

«Собранные медиками сведения указывают на то, что 54% изученных нами пациентов с врожденным пороком сердца попали в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19, тогда как это произошло лишь с 43% других больных. Это указывает на необходимость обязательного использования масок и обязательной вакцинации для данной категории пациентов», — говорится в сообщении.

Подавляющее большинство смертей и осложнений от COVID-19 связаны не с проникновением частиц коронавируса в клетки легких или других органов тела, а с воспалениями, которые провоцирует инфекция. В некоторых случаях это заставляет иммунитет атаковать различные ткани организма, что приводит к развитию тромбов в сосудах, повреждению сердечной мышцы и других критически важных органов.

Группа медиков под руководством научного сотрудника из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте (США) Кэрри Даунинг заинтересовалась тем, способствуют ли различные формы врожденного порока сердца развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Чтобы ответить на этот вопрос ученые проанализировали статистику, которую собирали медицинские службы всех штатов во время первых двух волн пандемии, в промежутке между мартом 2020 года и январем 2021 года. В общей сложности за это время медики США зафиксировали свыше 235 тыс. случаев развития средних и тяжелых форм COVID-19, требовавших госпитализации пациентов.

В их число вошло около четырех сотен больных, страдавших от различных вариаций врожденного порока сердца. Это позволило ученым изучить то, влиял ли этот дефект на частоту попадания больных в реанимацию, шансы их гибели и развития различных форм осложнений.

Как оказалось, врожденный порок сердца крайне негативно влиял на шансы выживания пациентов. Его носители на 25% чаще имели тяжелые формы коронавирусной инфекции и попадали в реанимацию, на 60% чаще нуждались в подключении к аппарату искусственного дыхания и примерно в 1,5 раза чаще умирали от COVID-19.

С чем это связано, ученые пока не могут точно сказать, однако они призывают всех носителей данного дефекта пройти вакцинацию и постоянно пользоваться средствами индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риск заражения.

Источник: ТАСС