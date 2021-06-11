Врио руководителя Минобрнауки Дагестана провёл конференцию об актуальных проблемах образования

Яхъя Бучаев провёл пресс-конференцию, посвященную актуальным проблемам современного образования. По словам врио руководителя Минобрнауки Дагестана, в республике начата работа по формированию стратегии в целях повышения уровня образования. Основным критерием качества образования является объективность и результаты государственных итоговых аттестаций. В 2021 году ГИА в Дагестане сдавали около пятидесяти тысяч школьников, из них около 34 тысячи сдавали ОГЭ. Для проверки объективности проведения ГИА в Дагестан направлено пятьдесят шесть наблюдателей из Ростова-на-Дону, а также десять федеральных экспертов. В рамках конференции министр коснулся и других тем, в числе которых создание нового порядка аттестации педагогов.

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