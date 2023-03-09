Врио министра финансов Дагестана присоединился к акции «Газета в каждый дом»

7 марта в министерстве финансов Дагестана состоялась встреча заместителя руководителя агентства информации и печати Аслудина Магомедова, руководителя ГБУ РД «Этномедиахолдинг» Арсена Юсупова и активного читателя газеты «Замана» – представителя управления по внутренней политике администрации Махачкалы Магомеда Абдурашидова с врио министра финансов Шамилем Дабишевым.

Дабишев присоединился к проекту «Газета в каждый дом», организованный ГБУ РД «Этномедиахолдинг “Дагестан»» при агентстве информации и печати РД.

Министр оформил подписку на даргинскую общественно-политическую газету «Замана» для малоимущих жителей Левашинского района. Он не в первый раз поддерживает издание.

«Эта акция теперь будет во всех национальных СМИ. Все участники акции будут отмечены благодарственными письмами. Искренне уверен, что люди, поддерживающие свой язык, должны быть на виду, потому что душой болеют за родную речь, оказывают весомую помощь СМИ и тем, кто хочет быть вместе с родной газетой, но скован в финансовом плане», – считает Юсупов.