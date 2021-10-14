Врио Главы Дагестана Сергей Меликов о борьбе с COVID-19, работе ЦУР и отоплении детских учрежений

Забота о здоровье населения на ежедневном контроле врио у Главы Дагестана Сергея Меликова. Так, 13 октября, накануне избрания Главы региона парламентом республики, где он является одним из кандидатов на этот пост, на совещании с руководителями органов исполнительной и муниципальной власти республики вновь был обсужден вопрос, связанный с борьбой с COVID-19 в регионе.

Сергей Меликов обратил внимание на такой факт, как недостаточный уровень вакцинации среди пожилых людей. Поручил в этой связи усилить информационно-профилактическую работу с этой категорией граждан и со студентами вузов и сузов, а также не обходить стороной официально неработающих граждан. Подчеркнул важность увеличения объема тестирования населения, усиления контроля за соблюдением масочного режима и других ограничительных мер.

Касаясь работы Центра управления регионом за последние три месяца, С.Меликов отметил, что выявлено и обработано более 10 тысяч обращений граждан, которые были взяты на контроль. В основном это было связано с отключением электричества и состоянием автомобильных дорог. Здесь и систематические проблемы, как отсутствие воды, отопления, уборки мусора, а также благоустройство общественного пространства. Данные вопросы характеры для всего региона.

В этой связи хочу отметить, отметить, что республиканский ЦУР и муниципальные центры стали действенными ресурсами обратной связи власти с населением по выявлению и постановке на контроль решение социальных проблем.

В ходе совещания Сергей Меликов не упустил из виду и заботу о маленьких гражданах республики и поручил министру труда и социального развития РД Изумруд Мугутдиновой дать гражданам через ЦУР РД подробные разъяснения по вопросам выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет и оформления социального контракта.

В связи с ранними холодами в этом году, в части профилактики заболеваний среди детей, Сергей Меликов распорядился проработать вопрос включения отопления в детских образовательных организациях и медучреждениях республики в ближайшее время. Думается ранний переход на отопительный сезон всех образовательных организаций, особенно в горной части республики проработают и власти на местах.

Абдурахман Манафов,

зам. гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»