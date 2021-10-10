Врачи СКФО обсудили условия снижения смертности в регионе

Минздрав РД 9 октября принял у себя представителей министерств здравоохранения СКФО и Росздравнадзора. Темой обсуждения стало снижение смертности и повышение демографических показателей.

Наиболее пристально изучали пути снижения смертности в таких направлениях, как болезни системы кровообращения, онкопатия и болезни органов дыхания. Отдельно коснулись обеспечения ранней диагностики и снижения смертности при COVID-19.

На совещании было отмечено, что в стране нет ни одного официально зарегистрированного случая смерти от вакцинации.