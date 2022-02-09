Врач Роспотребнадзора рассказала, когда у детей проявляется «омикрон»

Врач Роспотребнадзора Руженцова: «омикрон» обычно проявляется у детей на третий день

Симптомы «омикрона» у детей проявляются, как правило, через пару дней после инфицирования, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — сказала она.

Руженцова отметила, что сейчас чаще всего заболевают школьники, как в группе 7-14 лет, так и 15-17 лет, что связано с их активным общением, контактами в школах и вне их стен.

Анализ имеющихся данных показывает, что мальчики и девочки болеют коронавирусом с одинаковой частотой, риск заболевания не зависит от пола, уточнила специалист.

Ранее Руженцова рассказала, что дети чаще всего переносят заражение «омикроном» в легкой форме, тяжело болезнь протекает у менее чем одного процента, а госпитализируют всего три процента.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в конце прошлого месяца сообщил, что дети заражаются «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что этот вариант коронавируса нередко поражает бронхи ребенка, что может потребовать его госпитализации.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующей.

Источник: РИА Новости