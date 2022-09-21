Экономика

Впервые в СКФО дагестанские ученые запускают процесс импортозамещения в области микроэлектроники

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Доцент кафедры инженерной физики ДГУ Гаджи Шахсинов выиграл грант Фонда содействия инновациям на три миллиона рублей. Речь идет о производстве отечественных элементов микроэлектроники (микросхемы, транзисторы, процессоры), большинство из которых делается за рубежом. Так что актуальность проекта трудно переоценить — в условиях санкций нужны собственные компьютерные системы.

«Государство начало вкладывать средства в отечественные разработки, IT-отрасль получила большие преференции. Надо воспользоваться этим шансом», — отмечает Шахсинов.

И наоборот, государство потому и начало, что тоже хочет воспользоваться золотыми головами отечественных светил.

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