Впервые в Дагестане пройдёт форум учителей

Решением Сергея Меликова 2022 год объявлен в республике Годом образования, в рамках которого в Дагестане впервые состоится форум учителей. Мероприятие запланировано на 25 марта на площадке Исторического парка «Россия — моя история». Основная тема форума — «Мультимедийные образовательные технологии — инструмент современного учителя». Для участия в нём приглашаются учителя из школ муниципалитетов Дагестана, а также победители и призёры конкурса «Учитель года России». В рамках форума запланированы тематические мастер-классы, экскурсии и лекции.

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