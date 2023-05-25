Впервые в Дагестане и СКФО пройдёт фестиваль уличной культуры и экстремального спорта

10 июня впервые в Северо-Кавказском федеральном округе состоится фестиваль уличной культуры и экстремального спорта. Площадкой для его проведения выбрана крепость Нарын-Кала в городе Дербенте.

В рамках фестиваля будут организованы соревнования по воркауту с призовым фоном в 90 000 рублей, показательные выступления по футбольному фристайлу, зона граффити, зона диджеинга и мастер-класс по панне.

Регистрация на участие в масштабном молодежном событии проходит по ссвылке: https://clck.ru/34SQ2Q. Подробную информацию о фестивале можно получить на сайте: https://уличная-классика.рф.

Добавим, что мероприятие организовано совместно с Министерством по делам молодёжи Республики Дагестан, Федерацией воркаута республики Дагестан, сообществом the M.A.D team.