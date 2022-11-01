Восстановление гидрологического режима Ачикольских озёр обсудили под руководством Сергея Меликова

Сергей Меликов провел совещание, на котором были обсуждены меры по восстановлению гидрологического режима Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, а также вопросы реализации инвестиционного проекта на их территории.

Тема повышения водообеспечения данных водоемов нашла отражение в Постановлении Совета Федерации ФС РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан», одним из пунктов которого Министерству сельского хозяйства РФ было рекомендовано рассмотреть предложения правительства Дагестана о реализации необходимых мероприятий. Соответствующие поручения федеральным органам исполнительной власти были даны и Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы общей площадью 36 тыс. га, являются наиболее крупными нерестилищами на территории региона. Эти уникальные природные объекты, имеющие природоохранное значение для бассейна Каспийского моря, служат местом постоянного промысла рыболовецких хозяйств и традиционной зоной активного отдыха многих рыбаков-любителей и охотников.