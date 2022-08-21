“Воспитывать молодежь в любви и уважении к культуре Дагестана”

Барабанная дробь и зажигательный ритм национальной музыки врывается в монотонный шум большого города. Строго по графику в танцевальной школе начинается репетиция, где новичкам и уже признанным танцорам необходимо еще раз пройти оригинальные танцевальные па и отточить свой танец в соответствии со старинными адатами. На этом пути верным соратником и наставником становится хореограф.

Заслуженная артистка Республики Дагестан Латипова Руваят Керимуллаховна начинала свой творческий путь в ГБУ «Ансамбль «Лезгинка», что, по словам нашей героини, во многом стало делом ее величества фортуны.

Ее папа Керимуллах родом из Курахского района с. Икра. Мама Хатум была уроженкой села Тпиг Агульского района. По профессии она была женским доктором, и определенное время работала в Агульской ЦРБ. Познакомились родители в селе Хучни, куда оба были направлены по трудовому распределению. В семье родились двое детей.

Спустя некоторое время семья в полном составе переехала в Махачкалу, здесь и прошли школьные годы нашей героини.

После окончания школы Руваят Керимуллаховна поступила в средне-специальное учебное заведение на специализацию бухгалтер-юрист, затем продолжила обучение в ДГУ на юридическом факультете и прошла стажировку в Коллегии Адвокатов в городе Махачкала. Имеет статус адвоката, кроме того, работала с целью повышения квалификации и в городе Москва.

Параллельно с этим она занималась в студии при Академическом ансамбле «Лезгинка». Что было исключительно делом случая. В разговоре она отмечает, что понимала, как век танцора недолог. И когда поступило приглашение о включении в коллектив, обязательным условием родителей было получение профессионального образования.

«Я увидела репетицию танцевального коллектива, совершенно не имея представления о названии и регалиях коллектива. И с этого момента все и началось.

Большое значение для ансамбля имеет рост, кавказский тип лица. Мой типаж соответствовал, и мне рекомендовали поступить в студию, однако я попала туда лишь на второй год обучения. И с конца 1995 года была официально трудоустроена в коллектив, где проработала до конца 2007 года. Переезд в город Москва случился в 2008 году в связи с изменившимися семейными обстоятельствами. Здесь меня пригласили работать хореографом в Федеральную национальную культурную автономию «Московские лезгины». Здесь я преподаю с 2008 года по сей день. И сейчас я работаю в школе танцев Тагира Исламова «Адат», кроме того, действует одноименный ансамбль. Здесь я работаю пятый год. И мне очень нравится», — рассказала Руваят Керимуллаховна.

По ее словам, в школе происходит обучение не только танцам, преподаватели стараются воспитывать молодежь в любви и уважении к богатой культуре Дагестана. Это уважение, как отмечает Латипова, в ней сформировалось еще с детства: «Мое отношение к Агулу очень трепетное. Я всегда ждала момент приезда в этот удивительный край, потому что здесь дни были особенно насыщенными. Мы приезжали в гости к моему дяде Зейнудину Мусаеву, который много лет работал в дорожной отрасли муниципалитета. И я всегда вспоминаю с трепетом и умилением свое детство, всегда стараюсь посещать родные места, несмотря на жизненные перипетии».

Это очень важно и ценно, что человек сохраняет в себе уважение к родному краю, трепетно переживая за его судьбу, за его жителей. Это важно и ценно как пример для подражания, как назидание для тех, кто живет в Агуле, насколько бережно и чутко надо относиться к малой родине, которая объединяет тысячи людей своей особенной культурой и адатами.

Алёна Магомедова