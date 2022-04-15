Восемь имён будут увековечены в истории Дагестана

Комиссия при Главе РД по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц и исторических событий РД приняла решение вписать в историю республики имена восьми выдающихся дагестанцев.

Среди них и Заслуженный врач Машидат Хайрудинова, именем которой будет названа Республиканская детская больница восстановительного лечения; и участник ВОВ с длинным списком регалий Идрис Идрисов, которому 9 мая 2022 года исполнилось бы 100 лет; и Заслуженный учитель РД Гайирбег Гусейнов; и молодой парень, посмертно награжденный званием Героя России, Нурмагомед Гаджимагомедов и другие.

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