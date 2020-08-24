Вопросы совершенствования деятельности органов записи актов гражданского состояния обсудили под руководством Главы Дагестана

Владимир Васильев провел совещание по вопросам улучшения органов записи актов гражданского состояния. С 1 января 2020 года произошли изменения. Функции перешли от органов местного самоуправления к уполномоченным органам исполнительной власти.

При передаче полномочий возникли сложности. Оказалось, что штат сотрудников составлен без учета количества населения, работники не будут успевать обслуживать заявителей.

Решено, что Минфин увеличит субвенцию с учетом численности населения.

Владимир Васильев поручил курирующему вице-премьеру Анвару Халилову.