Вопросы развития ТЭК Дагестана обсудили на встрече Сергея Меликова и Александра Новака

Вопросы развития топливно-энергетического комплекса Дагестана были обсуждены в рамках встречи Сергея Меликова и вице-премьера РФ Александра Новака. Среди ключевых тем встречи значились подготовительные мероприятия электроэнергетических объектов к отопительному сезону, реализация Программы повышения надёжности электросетевого РД на период до 2025 года и др.

На сегодняшний день готовность в регионе к отопительному сезону составляет почти семьдесят процентов. Помимо объектов электроэнергии, запланированы мероприятия по подготовке объектов газоснабжения. Кроме того, в республике продолжаются мероприятия по консолидации газораспределительных сетей и электросетевого хозяйства.

В рамках встречи, Сергей Маликов рассказал вице-премьеру об основных проектах, которые будут реализованы в будущем.