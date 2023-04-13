Вопросы проведения комплекса мероприятий по увеличению доходной части бюджета обсуждают под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Сегодня премьер-министр собрал всех участников 5 созданных в округах республики зональных групп (Центральная, Северная, Горная, Южная и по г.Махачкала).

Мероприятия в рамках деятельности рабочих групп продлятся с 15 апреля по 25 декабря 2023 года.

«Все мероприятия будут проведены исключительно в рамках действующего законодательства. Рабочие группы должны обеспечить согласованные действия на местах в решении вопросов, связанных с увеличением поступлений в бюджеты. Деятельность этих групп должна быть направлена на поиск путей укрепления налоговой дисциплины, а также резервов роста доходов всех уровней», — сообщил глава кабмина.

Напомним, что поручение о формировании зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики было дано главой Дагестана в рамках работы Комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД.