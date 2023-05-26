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Вопросы предоставления земельных участков компании «Алияк» обсудили в Минимуществе Дагестана

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Совещание прошло под руководством вице-премьера — министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заура Эминова с участием представителей инвестора.

Стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов ООО «Алияк» на территории республики, в частности вопросы предоставления этой компании дополнительных земельных участков.

На сегодняшний день уже осуществлен предварительный подбор земельных участков в Сулейман-Стальском, Хивском, Магарамкентском, Агульском и Курахском районах.

Подводя итоги, Эминов подчеркнул важность инвестпроекта для региона и призвал глав муниципалитетов продолжить работу по оказанию содействия в его реализации.

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