Вопросы господдержки дагестанских животноводов обсудили на совещании под руководством Баттала Батталова

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов возглавил совещание по вопросам господдержки животноводов и ценообразования на баранину, прошедшее в здании администрации Левашинского района. На мероприятии, которое состоялось 7 марта, присутствовал руководитель муниципалитета Шамиль Дабишев, специалисты министерства, администрации Левашинского района и сельхозтоваропроизводители. В рамках совещания обсуждалась проблема опустынивания пастбищ в Кочубейской зоне. По словам руководителя Минсельхозпрода РД, эта проблема помимо природных факторов стала следствием антропогенного воздействия. Показатели выпаса на этих землях превышались в 4 раза, что привело к опустыниванию земель. В целях решения проблемы предусмотрены мероприятия по разгрузке данных территорий. Поголовье будет распределено на откормочных площадках объёмом на три тысячи голов. Вопрос субсидирования строительства данных объектов прорабатывается в федеральном центре. В 2021 году на субсидирование сельхозтоваропроизводителей, которые сдают поголовье на переработку, выделено более двусот миллионов рублей. Говоря о стоимости мяса, Баттал Батталов призвал животноводов «не играть» с ценами. Аналогичные встречи будут проведены и в других муниципалитетах республики, где развитие МРС является ключевым направлением.

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