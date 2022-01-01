Волшебный праздник – Новый год

Новый год — один из календарных отечественных праздников, наступающий в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарем.

Новый год – время, когда не только дети, но и взрослые очень мечтают окунуться в атмосферу праздника и сказки. Это время, когда сбываются мечты и происходят все возможные чудеса. Вполне ожидаемо, что предновогодняя суета, предвкушение чуда, запах хвои и сверкающие игрушки послужили сигналом радости и веселья.

Педагоги стараются поддержать это настроение у ребят, поэтому сценарии утренников всегда отличаются запоминающимися идеями, интересными сюрпризами.

В преддверии этого замечательного события во всех образовательных учреждениях Агульского района были организованы утренники, театрализованные представления, концерты, конкурсы.

Не стало исключением и дошкольное учреждение села Тпиг «Солнышко».Красочно оформленный уютный зал, яркие разноцветные огоньки, приятная музыка и нарядная ёлочка встречали гостей, воспитателей, родителей и воспитанников дошкольного учреждения «Солнышко». Всё это создавало настроение праздника у детей и взрослых, заряжало весельем, радостью и задором.

Педагогам и воспитателям из года в год удается создавать в каждой группе атмосферу сказки. Вот и в этом году в гостях у ребят побывали различные сказочные герои. Они пели песни, танцевали, загадывали загадки, играли и шутили с ребятами.

Дети в свою очередь, демонстрируя свои прекрасные новогодние костюмы, с удовольствием читали стихи, пели песни, участвовали в театрализованных сценках, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Праздники в школах и детских садах – это всегда приятные хлопоты и для родителей, это момент, когда взрослому человеку выпадает шанс окунуться в мир детства, воплотить свои идеи, фантазии, осуществить свои мечты через своих детей. Это и наряды, и песни, и роли, которые родители заучивают вместе со своим ребенком. А это всегда радость, улыбка, и хорошее настроение.

Вот и на этих новогодних утренниках дети и родители получили огромный заряд энергии, море положительных эмоций, радости и веселья. А детская улыбка и счастливые глаза малышей- самое большое богатство в мире.

Все мероприятие было пронизано ожиданием подарков. Новогодний праздник- это как встреча и хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, так и долгожданный подарок от самых любимых персонажей. И конечно, воспитанники детского сада «Солнышко» получили свои долгожданные подарки, дети были в восторге от встречи приятных сюрпризов. Радость и веселье детей передавались родителям, гостям и всем присутствующим. Все остались довольными.

Луиза Гусукаева