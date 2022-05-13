Волонтеры собрали более 200 мешков с отходами на пляже «Оазис» в Дагестане

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Республике Дагестан 12 мая 2022 года, он стал одним из 10 флагманских мероприятий в рамках проекта. Участники устроили уборку пляжа «Оазис» в Махачкале. Собрать удалось более 200 мешков мусора.

«Субботники — добрая традиция нашей страны. Подобные мероприятия полезно проводить среди молодежи, прививать им полезные привычки.

При поддержке РЭО в этом году проходят субботники в рамках обширной программы по продвижению экодобровольчества в России. В апреле и мае они пройдут как минимум в 40 регионах России. Планируется множество небольших субботников и 10 флагманских, Махачкала в их числе. Рады видеть всех, кто хочет сделать свой город и регион чище, на наших мероприятиях», — сказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Более 100 человек приняли участие в акции «Зеленый десант» на пляже «Оазис» в Махачкале. В ходе субботника был приведен в порядок пляж и его окрестность, собрано более 200 мешков с отходами, извлечено несколько покрышек от автомашин. В рамках акции прошел небольшой турнир по волейболу среди участников субботника.

После уборки для посетивших мероприятие предусмотрели питание и чай со сладостями.

Дагестанское региональное отделение волонтеров-экологов «Делай!» стало организатором субботника в Махачкале при поддержке РЭО. Партнерами мероприятия выступили министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, МБУ «Махачкала-1», МБУ «Городской молодежный центр» Махачкалы. На акции присутствовали представители профильных органов исполнительной власти и лидеры экологических движений.

В апреле-мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.