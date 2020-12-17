Волонтеры Дагестана предпринимают новые меры для поддержки населения в период пандемии

Пациентам, проходящим лечение от коронавирусной инфекции амбулаторно, волонтеры доставляют бесплатные лекарства на дом. Пациенты активно обращаются по горячему номеру за помощью. С 7 декабря в Дагестане поступило больше 100 заявок от населения. Доставку осуществляет около 60 волонтёров. Также они помогают в сортировке лекарственных препаратов, бесплатно выделенным пациентам по рецепту, проводят дезинфекцию транспортных средств. Акция #МыВместе организована волонтёрами Дагестана в период первой волны распространения коронавирусной инфекции и сейчас продолжает активную деятельность по оказанию помощи населению.

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