Воин СВО младший сержант из села Мехельта Хабиб Ухумаев передает салам Гумбетовскому району

Морской пехотинец, участник спецоперации на Украине младший сержант из села Мехельта Хабиб Ухумаев передает салам гумбетовцам. Ухумаев отмечает высокий боевой дух воинов спецоперации.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов обозначил вопросы поддержки участников СВО на Украине и их родных среди приоритетов. Гумбетовцы отправили в зону СВО свыше 20 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, что в ходе СВО на Украине кавалерами ордена Мужества стали Курбан Мурадов, Ахмед Магомедов, Шамиль Гаджимурадов, Шамиль Насрулаев, Магомедамин Дибиров, Ухумаали Гусейнов, Шамиль Лабазанов, Муслим Магомедов, Абас Гусенов.