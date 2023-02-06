Воин СВО Ильяс Магомедов из села Новое Аргвани передает салам Солнечной стороне

Уроженец села Новое Аргвани Гумбетовского района, боец СВО на Украине Ильяс Магомедов передает салам Солнечной стороне, всем жителям Гумбета. Ильяс доблестно защищает Новороссию от бандеровцев, поддерживаемых коллективным Западом.

«По позициям врага регулярно работают РСЗО «Град», артиллерия ВС РФ. Уничтожаем неофашистов, которые посягнули на нашу страну. Противнику нет никакой пощады, даже наемники киевского режима бегут от нас, не зная куда прыгнуть», – так эмоционально описал происходящее на линии фронта Ильяс Магомедов.

Напомним, что во время отпуска участник СВО Магомедов был приглашён в редакцию медиагруппы «Гумбет», журналисты вручили ему книги патриотического содержания и другие подарки.