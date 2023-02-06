Герои Z

Воин СВО Ильяс Магомедов из села Новое Аргвани передает салам Солнечной стороне

Оставить комментарий

Уроженец села Новое Аргвани Гумбетовского района, боец СВО на Украине Ильяс Магомедов передает салам Солнечной стороне, всем жителям Гумбета. Ильяс доблестно защищает Новороссию от бандеровцев, поддерживаемых коллективным Западом.

«По позициям врага регулярно работают РСЗО «Град», артиллерия ВС РФ. Уничтожаем неофашистов, которые посягнули на нашу страну. Противнику нет никакой пощады, даже наемники киевского режима бегут от нас, не зная куда прыгнуть», – так эмоционально описал происходящее на линии фронта Ильяс Магомедов.

Напомним, что во время отпуска участник СВО Магомедов был приглашён в редакцию медиагруппы «Гумбет», журналисты вручили ему книги патриотического содержания и другие подарки.

Также читают:

В Дагестане росгвардейцам вручили государственные ...
Старшеклассники Табасаранского района встретились ...
«Я родилась 9 мая. И Победа обязательно будет Zа н...
Шамиль Абдурахманов награждён Медалью Суворова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *