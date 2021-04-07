Воин-интернационалист из Новолакского района Дагестана получил жилищный сертификат

Ветерану Афганских событий Хасиеву Давуду Гамзатовичу, проживающему в селе Чаравали Новолакского района, вручили сертификат на улучшение жилищных условий. Данные мероприятия осуществлялись в рамках реализации целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» и государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Вручение сертификата состоялось в торжественной обстановке при участии сотрудников районной администрации и и.о заместителя главы муниципалитета Рустама Сулейманова.

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