Воевал под Киевом

Многие мужчины Агульского района приняли участие в Великой Отечественной войне. Некоторые пали смертью храбрых, но многие вернулись домой. Магомедов Закалай родился в 1924 году в селе Гоа. Война началась, когда юноше исполнилось 17 лет.

В 1942 году в восемнадцатилетнем возрасте Закалай был призван Хивским РВК на фронт. Воевал рядовым в Украине, под Киевом. Зимой 1942 получил обморожение ноги. Был госпитализирован. Лечился в городе Тбилиси. Но продолжить воевать ему не удалось. В 1943 году после лечения был комиссован по инвалидности.

Позднее он вернулся в Гоа, где начал работать в колхозе. В период с 1980 по 2000 год трудился автодорожником. Указом Министерства обороны награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Умер Магомедов Закалай в 2005, похоронен в родном селе.

Расим Гучудадов