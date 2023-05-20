Военный комиссариат Каякентского района продолжает набор на службу по контракту

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.
В вооруженные силы поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний и навыков настоящих профессионалов – военнослужащих по контракту.
Для заключения контракта необходимо обратиться в Военный комиссариат , а также можно подать заявление о прохождении службы по контракту через портал Госуслуги.
Контракт заключается сроком на 1 год и более.
Денежное довольствие:
195 тыс. рублей единовременно (при заключении контракта на срок от одного года)
ежемесячно от 200 тыс. рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет) при прохождении службы в зоне СВО;
премии от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей (за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника);
8 тыс. рублей ежедневно (за участие в активных наступательных действиях);
50 тыс. рублей (за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов).
Социальные гарантии:
собственное жилье за счёт Минобороны;
служебное жилье или денежная компенсация за найм жилья;
дополнительное медицинское страхование
бесплатное обследование, лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Министерства Обороны;
бесплатное обеспечение лекарствами;
обеспечение вещевым имуществом;
бесплатное питание;
двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев;
страхование жизни и здоровья;
право на пенсию после 20 лет службы.
Дополнительные льготы для участников СВО:
получение статуса ветерана боевых действий и соответствующих льгот;
кредитные и налоговые каникулы;
бюджетные места для обучения детей в вузах;
бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;
страховые выплаты при ранении и гибели;
социальная программа реабилитации
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