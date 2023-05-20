Военный комиссариат Каякентского района продолжает набор на службу по контракту

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.

В вооруженные силы поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний и навыков настоящих профессионалов – военнослужащих по контракту.

Для заключения контракта необходимо обратиться в Военный комиссариат , а также можно подать заявление о прохождении службы по контракту через портал Госуслуги.

Контракт заключается сроком на 1 год и более.

Денежное довольствие:

195 тыс. рублей единовременно (при заключении контракта на срок от одного года)

ежемесячно от 200 тыс. рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет) при прохождении службы в зоне СВО;

премии от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей (за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника);

8 тыс. рублей ежедневно (за участие в активных наступательных действиях);

50 тыс. рублей (за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов).

Социальные гарантии:

собственное жилье за счёт Минобороны;

служебное жилье или денежная компенсация за найм жилья;

дополнительное медицинское страхование

бесплатное обследование, лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Министерства Обороны;

бесплатное обеспечение лекарствами;

обеспечение вещевым имуществом;

бесплатное питание;

двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев;

страхование жизни и здоровья;

право на пенсию после 20 лет службы.

Дополнительные льготы для участников СВО:

получение статуса ветерана боевых действий и соответствующих льгот;

кредитные и налоговые каникулы;

бюджетные места для обучения детей в вузах;

бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;

страховые выплаты при ранении и гибели;

социальная программа реабилитации

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