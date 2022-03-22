Военный эксперт Джерелиевский рассказал о том, какими могут быть итоги операции в Украине

Американские и британские разведки прогнозируют для Киевского режимы неутешительные перспективы. Между тем, частные аналитические центры дают более успокоительные для бандеровцев прогнозы. Так, эксперты американского института изучения войны (ISW) в подготовленном докладе утверждают, что у российской армии не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других больших городов.

По их мнению, на Украине сложилась тупиковая ситуация. Российские силы окапываются на периферии Киева и в других местах, пытаясь укрепить политический контроль над территориями, которые они в настоящее время занимают.

Военный эксперт Борис Джерелиевский считает такой анализ не совсем корректным и считает исследование «пропагандистской агиткой».

По мнению Джерелиевского, реальность такова, что Российская Армия все еще не воюет, а проводит специальную военную операцию, в ходе которой минимизация потерь не только мирного населения, но и воинского контингента противника является не менее важной целью, чем все остальные, поставленные перед российскими Вооруженными силами.

Независимый американский военный аналитик Скотт Риттер, не имеющий отношения к ISW, вовсе не видит никакого тупика. Более того, он утверждает, что русские ведут боевые действия, сознательно ограничивая свои возможности из гуманитарных соображений, воюют, «связав одну руку за спиной».

«Одна из причин, тормозящих продвижение русских — российская сторона заявила о намерении избегать жертв среди украинских военных. Для меня, как и для всех, было абсолютной неожиданностью, что они начали операцию с одной рукой, связанной за спиной. Продвижение очень спокойное и очень аккуратное. Русские пытались договариваться со всеми, кто занимал укреплённые позиции, в попытках свести к минимуму жертвы среди гражданских и разрушения городских объектов», — констатирует эксперт.

Борис Джерелиевский говорит и о «тупике» для Запада. «Трудно сказать, почему США и ЕС постоянно заявляют о «российском блицкриге» и его провале, хотя, как указывает ряд зарубежных наблюдателей, скорость движения российских войск не имеет аналогов в военной истории. Верховный главнокомандующий ВС РФ, как указывалось выше, не ставил никаких дедлайнов для наших войск, главное – последовательное решение всех поставленных задач при минимальных жертвах. Но вот Запад как раз готовил против нашей страны «блицкриг» — санкционный. Не знаю, отдавали ли себе отчет в западных столицах, что экономическая война на истощение для них самоубийственна, но теперь они это точно знают. В любом случае санкционный шквал должен был дать если не моментальный, то очень быстрый результат – на этом и строился весь их расчет, поскольку игра в долгую не входила в их планы», — отмечает аналитик.