Военнослужащий из Рутульского района получил «Медаль Жукова»

Военнослужащий из Рутульского района Арафат Алиев получил «Медаль Жукова». Глава района Ибрагим Ибрагимов вручил Алиеву медаль в торжественной обстановке.

Старший сержант Алиев Арафат Эльбрусович родился 16 августа 1993 г. Арафат является выходцем села Рутул Рутульского района Республики Дагестан.

Арафат Алиев окончил МКОУ «Рутульскую среднюю общеобразовательную школу им. И. Гусейнова». Послешколы поступил в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный аграрный университет им. М. М. Джамбулатова»

С 2013 года по призыву проходил срочную службу в административном центре Сахалинской области в городе Южно-Сахалинске в 39-я отдельной мотострелковой бригаде войсковой части № 35390.

С 2015 году подписал контракт в ВС РФ. Службу проходит в Тактическом соединении Сухопутных войск Российской Федерации. Подразделения дивизии дислоцируются в Ростовской области. Условное наименование — Войсковая часть № 22179 – «150 мотострелковая дивизия».

Алиев Арафат является спортивным ударником своей части. Спорт являлся и является неотъемлемой частью его жизни. Во время службы активно начал принимать участие в турнирах по Армейскому рукопашному бою. Является чемпионом по Армейскому рукопашному бою по Ростовскому округу 2020 года. Имеет 1 разряд по АРБ.