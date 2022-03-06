Военная операция защищает от «угрозы самому существованию России»

Россия и президент страны Владимир Путин с начала военной операции столкнулись с жёстким прессингом обозревателей, политиков, финансистов, экспертов со стороны всего мира.

Новости льются нескончаемым потоком. Действительные факты заменяются фейковыми информационными вбросами. Люди волнуются, нервничают, спорят.

Однако смыслонесущим во всем потокое всех «за» и «против» является аргумент Президента России Владимира Путина, что военная операция — вынужденная мера, чтобы не позволить возникнуть «угрозы самому существованию России», а уже после — защита Донбасса.

Под «угрозой» руководитель страны подразумевает нарастание милитаризации Украины и заявление Владимира Зеленского о решении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.