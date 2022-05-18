Военная драма «Аманат» готовится к выходу в прокат. В основе картины лежит реальная история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и русской девушки Лизы Олениной. Несмотря на то, что фильм основан на реальном эпизоде Кавказской войны, создатели картины отмечают, что этот фильм не про войну, а про человека, который мечтал положить ей конец. Генеральный продюсер картины Шамиль Джафаров отмечает, что главный герой фильма пытается посредством любви и дружбы совместить в себе культуры Дагестана и России. На создание фильма ушло несколько лет. По мнению актёров, особое внимание было уделено работе с историческими костюмами.

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