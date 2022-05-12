Росводресурсы при поддержке Минприроды России открывают первую в Дагестане «Водную аллею». Эколого-просветительская акция стартует 12 мая в Махачкале на площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром им. Гамзата Цадасы в Родопском сквере в 14:00. Гостей мероприятия ждут ежедневно с 12:00 до 22:00 часов до 16 мая.

Официальная церемония пройдет 13 мая в 15:00. Мероприятие откроют директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин, глава Минприроды Республики Дагестан Ибрагим Ибрагимов, советник руководителя Росводресурсов, руководитель «Центра развития ВХК» Минприроды России Илья Разбаш.

«Регионы России традиционно тепло встречают эколого-просветительскую акцию «Водная аллея», она становится ярким праздником, точкой притяжения жителей и гостей городов. В этом году мы разворачиваем площадку на берегу Каспия. Крупнейший в мире замкнутый водоём принимает великую Волгу, Терек, Сулак, Самур, что имеет для нас особое значение. Мы уже завершили научную работу по исследованию Аграханского залива Каспийского моря и используем результаты при планировании мероприятий», — комментирует руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Гостей «Водной аллеи» все дни акции ждет VR-кинотеатр с фильмами в формате 360o, концертно-развлекательная программа, DJ-сеты, подготовлены фотозоны, инсталляции, конкурсы, розыгрыши и подарки для самых активных участников. Для маленьких посетителей организованы познавательные мастер-классы, «Школа супергероев воды». На площадке будут работать аниматоры и мастера по аквагриму. Подробная информация, программа и фотографии мероприятия – на странице «Водной аллеи» « ВКонтакте» .

Также в дни акции в Дагестане пройдет первое в этом году крупное мероприятие Всероссийской экологической акции «Вода России». 14 мая волонтёров приглашают очистить берега Ирганайского водохранилища. Присоединиться к уборке может любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции . Самым активным волонтёрам вручат подарки.