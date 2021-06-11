Во избежание повторения прошлогодней ситуации по COVID-19

8 июня на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории РД Глава Дагестана Сергей Меликов напомнил о важности вакцинации, добавив при этом, что идет информационная кампания против нее.

Напомнив об успешности иммунизации в борьбе со многими эпидемиями, Сергей Меликов призвал вакцинироваться во избежание повторения прошлогодней ситуации. Было озвучено, что региональный Минздрав проводит работу по вакцинации в рамках своих полномочий, однако на местах ее следует активизировать.

В контексте обсуждения говорилось, что в ряде регионов приняты категоричные меры, вплоть до ограничения передвижения и выезда за границу тех, кто не вакцинировался. В Дагестане сегодня такие принудительные меры не применяются. Вместе с тем глава региона не исключил возможность их принятия, если ситуация не улучшится.

Российская вакцина по всем показателям признана лучшей в мире, но против нее ведется мощная информационная война, как политическая, так и экономическая. Чего стоят всякого рода страшилки в соцсетях, которые приходят населению через интернет и другие ресурсы. И авторами этих псевдопредупреждений указываются российские и зарубежные «светилы» от медицины. Для некоторой части населения здесь присутствует и религиозный фактор.

Думаю, в информационной войне по вакцинации мы проигрываем. В этой ситуации включение вакцинации от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок считаю обязательным.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»