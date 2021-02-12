Внимание Сергея Меликова к мусору в Дагестане предельно пристальное

11 февраля прошло очередное совещание рабочей группы по вопросу твёрдых коммунальных отходов под руководством врио Главы республики Сергея Меликова.

Напомним, ранее Правительство Дагестана подписало соглашение с «Российским экологическим оператором» с целью системного решения возникшей проблемы.

Сергей Меликов подчеркнул, что та положительная динамика с уборкой мусора, что наблюдается сейчас — итог гражданской позиции — люди идут навстречу и помогают убирать мусор в ручном режиме. Однако это не решение проблемы. К тому же проблема с обращением с ТКО актуальна и в горном Дагестане.

Руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сообщил, что невыполнение УК «Лидер» своих обязанностей привело к захламлению города, что усложнит процесс уборки, однако сейчас в Махачкале и Каспийске действует 43 мусоровоза, чего недостаточно. Каспийску требуется дополнительно 5 мусоровозов, а Махачкале — 20.

Денисом Буцаевым была также затронута тема и полигонов для мусора: объекты предстоит найти и документально оформить. Наряду с этим РЭО готов проинвестировать 50% на строительство полигонов и зон мусорообработки.

Сергеем Меликовым по итогу совещания дано поручение утвердить тарифы, уделить внимание экологическому воспитанию населения.