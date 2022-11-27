Внимание, которого очень ждут

Дагестан активно помогает военнослужащим, которые сегодня выполняют свой гражданский и воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. И эта помощь ребятам, которые сражаются с неонацистами, крайне необходима. Особенно в холодное время года.

«Мы очень благодарны нашим бойцам за мужество, храбрость и непоколебимость, с которыми они защищают свободу и безопасность страны. Уверен, ребята чувствуют веру в них и поддержку», – сказал Сергей Меликов по поводу оказания гуманитарной помощи российским военнослужащим.

Очередная партия гуманитарной помощи дагестанским бойцам была направлена с территории 102-ой отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. В мероприятии приняли участие советник Главы Дагестана Наип Сепиханов и заместитель главы Хасавюртовского района Марат Мажидов.

«По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова продолжаем оказывать помощь нашим военнослужащим. Сегодня мы отправляем на передовую более 200 комплектов тёплой формы, обуви, элементов экипировки. Отмечу, что данный груз был собран по личной инициативе главы Хасавюртовского района Арсланбека Алибекова», – сообщил Сепиханов корреспонденту «ДП».

Немногим ранее руководитель Управления Федерального казначейства по РД Абдулпатах Амирханов поручил отправить в зону СВО более 100 пар зимних сапог, перчаток, шапок, а также свыше 300 пар тёплых носков. Военнослужащие, поблагодарив коллектив УФК Дагестана за поддержку, сказали следующее: «Все пойдёт на передовую для бойцов и приблизит нашу победу! В ближайшее время она будет. Мы победим!».

А вот коллектив Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора для нужд военнослужащих пожертвовал однодневный заработок. «Работниками управления было собрано более 100 тысяч рублей. На них для военнослужащих были приобретены тёплые вещи, предметы первой необходимости, комплекты термобелья, тёплые носки, а также средства личной гигиены», – сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Очередная крупная партия гуманитарного груза была доставлена военнослужащим и из Кизилюрта. Это комплекты зимнего обмундирования, универсальные аптечки, продуктовые наборы, рации, бинокли, батарейки, зарядные устройства и прочие технические приспособления для улучшения быта ребят. Груз передали бойцам в Мариуполе, куда они периодически приезжают и откуда выходят на связь с близкими.

Как признались участники спецоперации, здесь, на линии огня, когда каждая минута может стать последней, любая весточка из дома приобретает особую значимость. Особенными становятся мелочи, которым раньше не придавали значения, и любое тёплое слово, дошедшее до передовой от родных, греет и мотивирует на победу.

К акциям в поддержку военнослужащих, помимо органов власти, активно подключаются предприниматели и рядовые жители республики, учащиеся школ и сузов. Так, студенты из Кизляра наладили изготовление армейских плащ-палаток для участников специальной военной операции. Их производством они занимаются на базе республиканского педагогического колледжа, переориентировав учебные мастерские. Для пошива палаток студенты используют прочную водонепроницаемую ткань.

«После того как была объявлена частичная мобилизация и наши военнослужащие, а также добровольцы встали на защиту мира от фашизма, мы тоже решили быть полезными Родине, помогать бойцам, чем сможем. Помощь защитникам необходима, и надеемся, что нашему примеру последуют все. Всё для фронта, всё для Победы!», – говорят студенты.

Если говорить о промышленном производстве продукции для нужд участников СВО, необходимо упомянуть, что предприятия, производящие ее, смогут получить льготные займы. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РД Низам Халилов на заседании Оперштаба по развитию экономики региона. По словам министра, в рамках программы предполагается предоставление займов до 20 млн рублей под 1 % сроком до двух лет. Средства займа могут быть направлены на приобретение оборотных активов, обеспечивающих производственную деятельность предприятия.

Также прорабатывается возможность участия предприятий в специальной мере поддержки, реализуемой Фондом развития промышленности России, которая предусматривает займы предприятиям до 500 млн рублей под 1 % сроком до трех лет – для создания и переоснащения промышленных производств.

Поддерживают дагестанцы и семьи военнослужащих – и материально, и морально. К примеру, Исторический парк-музей «Россия – моя история» по инициативе Главы Дагестана запустил бесплатные экскурсии для близких мобилизованных.

«Заявки на посещение парка будут формировать муниципальные образования. Далее мы будем готовить программу для делегаций. С идеей проводить экскурсии именно для этой категории посетителей выступил Сергей Меликов. И мы с радостью её поддержали. Для нас это очень важно: ведь именно те, кто сейчас на передовой, вершат историю и совершают настоящие подвиги. Они герои нашего времени», – подчеркнул руководитель музея Тимур Велиханов.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/vnimanie-kotorogo-ochen-zhdut/