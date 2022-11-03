Замечательная советская песня замечательного поэта Роберта Рождественского! Почаще нам нужно вспоминать совсем недавнее наше прошлое, чтобы почувствовать вкус настоящего единства, единства без предательского привкуса 5-й колонны.

Я, ты, он, она,

Вместе – целая страна.

И ещё какая страна!

Вместе – дружная семья,

В слове «мы» – сто тысяч «я»,

Большеглазых, озорных,

Чёрных, рыжих и льняных…

Ты прекрасней всех на свете,

Родина моя…

Сегодня единство российского народа востребовано как никогда. Если быть более точным, как в период Великой Отечественной войны. Оно и привело наших отцов и дедов к Великой Победе, которая продолжает питать их сыновей, внуков и правнуков животворной силой, способной раздавить любую гадину в фашистском обличье.

На днях узнаю, что мой племянник Шамиль записался добровольцем и уже убыл в центр воинской подготовки. Честно говоря, почувствовал обиду, что он не поставил меня в известность.

Дозвонился:

– Шамиль, ты подумал, что я буду отговаривать?

– Ну ты, конечно, нет, зато другие родственники могли подключиться.

– Ты поступил как настоящий мужчина! Я бы тебя хоть проводил…

– Вся НАТО против нас. Дома отсиживаться не получится. Во Владикавказе пройдём двухнедельную подготовку и – вперёд! Очень хочу, чтобы моя нога ступила в Киев.

Ну что тут скажешь! Пожелал Шамилю удачи в ратных делах, а потом позвонил своему старому другу Магомеду Мусаеву из селения Хелетури Ботлихского района. А Магомед Курбанович мне отвечает:

– А мой племянник Руслан уже в зоне конфликта. Из нашего небольшого аула добровольно в Донбасс уехали уже 8 человек.

Потом в республиканских новостях узнаю, что сотрудники администрации Махачкалы тоже решили добровольцами поехать в Донбасс. И таких примеров по всей республике очень много. Нет, жив дух патриотизма в стране, он крепчает и становится залогом успешного завершения специальной военной операции на Украине.

Приятно всё это осознавать именно в День народного единства России. Тут в самый раз оглянуться и осознать суть отмечаемого праздника, учреждённого в 2005 году. Молодой ещё праздник, но корни его в истоках становления и укрепления Российской империи, обретения суверенитета и иммунитета от посягательств чужеземных завистников и захватчиков.

С самого начала спецоперации на Украине среди НАТОвских хищников особенно выделяется Польша, в своё время прозванная Владимиром Лениным «старой европейской проституткой», а Черчиллем – «гиеной Европы». Как сегодня эти характеристики проявились у польских панов! То на изрядный куст от Украины глаз положат, то бандеровцам на помощь бандитов отправят, то через свою территорию оружейную подпитку преступному режиму Зеленского наладят, то угрозы какие-то в адрес России прогундосят…

А всего-то надо вспомнить то, как 4 ноября 1612 года ополчение Минина и Пожарского пинком их спровадили с земли русской, на которой они оказались в Великую смуту, когда Русь была разобщена междоусобицами. Поделом!

А сегодня, что, хотите взять реванш? Лучше вспомните, как в канун Второй мировой войны вы не пропустили по своей территории, как это предлагал Иосиф Сталин, Красную Армию, чтобы избежать продвижение войск вермахта на восток, и потом в течение двух недель Гитлер подмял вас под себя вместе с неугомонной шляхетской спесью. И освободила-то вас от изверга та самая Красная Армия!

И на днях «гиена Европы» нагло просит у России репарации за потери во Второй мировой войне! А до этого потребовала их от Германии, но получила оскорбительный отказ, хотя в этом случае претензии были обоснованы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев так отреагировал на наглую выходку панов:

– На польских дегенератов из МИДа можно реагировать двояко. Во-первых предъявить счёт на сотни миллиардов долларов, переданных им во времена социализма. Во-вторых, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом, учитывая, что в Евросоюзе туалетная бумага сильно подорожала из-за санкций…

Неуважаемые паны, не путайтесь под ногами: сегодня у нас праздник – День единства!

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/vmeste-celaya-strana/