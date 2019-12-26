Власти обсудили развитие водных видов спорта в Дагестане

Первый вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов провел совещание, главной темой которого стало развитие водных видов спорта в Дагестане. Гусейнов в июне 2019 года был избран руководителем Федерации парусного спорта республики.

На заседании, которое прошло 25 декабря, также присутствовали представители Федерации парусного спорта РД, в том числе и ее исполнительный директор Мухтар Омаров, а также председатель комитета по кайтсерфингу республики Марат Алиев.

Во вступительной речи Гусейнов отметил, что наша республика обладает большим потенциалом для развития водных видов, в том числе и парусного спорта. Первый вице-премьер РД отметил, что Глава Дагестана активно поддерживает данные начинания. Так в республиканском бюджете на 2020 год дополнительно заложены средства в размере девятнадцати с половиной миллионов рублей, часть из которых пойдет на приобретение инвентаря и оборудования.

Мухтар Омаров рассказал о реализации Федерацией в республике двух проектов «Каспий Экстрим» и «Доступный Пляж».

По словам Марата Алиева, есть шанс, что наши спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.