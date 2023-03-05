Власти Каспийска рассматривают предложения застройщиков в вопросе о переселении жильцов из аварийных домов

3 марта в администрации города Каспийска состоялась встреча при участии советника главы городского округа Сергея Шахвалиева, руководителей Управления имущественных отношений и УЖКХ, а также представителей компании застройщика.

Были озвучены предложения по организации поэтапного переселения жильцов из аварийного фонда города Каспийска в новый многоэтажный дом. Советник главы ознакомился с представленным проектом и подчеркнул, что предлагаемые условия, в первую очередь, должны быть согласованы с жильцами аварийных домов и устраивать каждого из них.

«Я сделаю всё, чтобы эти люди захотели туда переселиться, будут созданы все условия. Это будет красивый комплекс в пешей доступности от центра города», — сообщил инвестор.

Предприниматель попросил отсрочку в период от 2 до 3 месяцев на согласование проекта с Минстроем РД. По истечению срока состоится повторная встреча для обсуждения проекта с администрацией города и горожанами.

Сергей Шахвалиев напомнил застройщику о добросовестном подходе к этому вопросу. «Речь идёт не об обычной застройке, а о судьбах людей, которых необходимо уже обеспечивать жильём», — сказал советник главы города.