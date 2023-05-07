Власти г.Хасавюрта не обделяют вниманием семьи участников СВО

Забота о семьях, чьи родные и близкие отправились в зону специальной военной операции, является важной задачей, которую установил Глава Хасавюрта Корголи Корголиев с момента объявления в стране частичной мобилизации.

На регулярной основе к семьям участников СВО выезжают представители администрации, депутаты городского Собрания и волонтеры муниципального штаба #МыВместе.

Узнать о текущем положении дел в семье и возможных проблемах, на сей раз отправились депутаты городского Собрания Магомед Гойлубиев и Олеся Зубаирова.

Они передали родным военнослужащих продукты первой необходимости, взяли на контроль вопрос по назначению социальных выплат на детей и, в очередной раз, напомнили, что каждая семья, чьи сыновья и мужья выполняют поставленные задачи Президентом РФ в рамках специальной военной операции, находится под личным контролем Корголи Корголиева.