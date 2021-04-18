Власти Дагестана собираются возродить художественный комбинат в селе Кубачи

17 апреля в Дахадаевский район выехал Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов для оценки перспектив развития муниципалитета. Одним из главных вопросов визита назван Кубачинский художественный комбинат: его состояние и пути решения проблем.

В настоящее время комбинат стоит перед банкротством: долг перед Россельхозбанком составляет 50,3 миллиона рублей. Здание также требует ремонта.

По итогам встречи принято решение провести полный аудит предприятия, найти пути получения поддержки субсидированием на закупку оборудования, а также погасить кредиторскую задолженность путем привлечения органов развития.