Общество

Власти Дагестана проверяют условия содержания мобилизованных дагестанцев, находящихся в воинских частях, соединениях

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Об этом заявил вице-премьер региона Рамазан Джафаров на расширенном заседании Республиканской призывной комиссии РД под руководством главы Дагестана Сергея Меликова.

Для этой цели создано три группы в составе руководителей органов госвласти, депутатов, представителей общественности, духовенства. Они посетили пункты сбора в Чечне, в Буйнакске и на базе Каспийской флотилии: проведены встречи с командованием и военнослужащими.

«Для мобилизованных граждан созданы хорошие условия для проживания, роздано обмундирование по сезону, они обеспечены питанием. Никаких замечаний к ним со стороны командования нет», – отметил Рамазан Джафаров.

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