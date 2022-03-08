Власти Дагестана обеспечат сбалансированность бюджетов

Во время мероприятия в числе прочих вопросов обсудили мониторинг региональных и местных бюджетов, их расходов и дополнительных потребностей. Первый вице-премьер РД Руслан Алиев поручил органам исполнительной власти в двухдневный срок направить в Минфин РД предложения по оптимизации бюджетных расходов, осуществление которых возможно перенести на более поздний срок, а также предоставить информацию о необходимости дополнительного финансирования программ для поддержания стабильности в некоторых отраслях.

По словам министра финансов РД Юнуса Саадуева, бюджетная устойчивость может быть гарантирована только при условии проведения сбалансированной бюджетной политики, включающей повышение качества бюджетного планирования и последовательность долговой и инвестиционной политики, повышение эффективности бюджетных расходов.