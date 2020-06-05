Владимир Васильев заявил об ориентированности власти на результат

Владимир Васильев выступил на прошедшем 4 июня заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике и заявил, что руководство республики ориентируется на результат, а не на отчетность.

В мероприятии участвовали как представители власти, так и предприниматели. Васильев напомнил о том, как выстраивались отношения с владельцами заправочных станций, которые находились в тени и не платили налоги в полном объеме. Он заявил, что работа власти строится с учетом повышения эффективности бизнеса по объективным критериям, отметив важность заинтересованности самого бизнеса.

Глава РД сообщил, что благодаря созданному резерву республика выделяет на поддержку бизнеса полтора миллиарда рублей. Кроме того, на эти цели из федерального бюджета направлено два миллиарда рублей.

Он также рассказал, как власть создала условия для АЗС, способствовавшие выходу из тени и увеличению налогов, что увеличило бюджет в 2019 году до 150 млрд рублей, в то время как в 2018 году сумма составляла. Эти средства были направлены на закупку карет скорой помощи, помогло при реализации программ «Земский доктор» и «Сельский учитель».

Васильев предложил построить отношения с бизнесом, основанные на сотрудничестве, доверии, что поможет ему работать прозрачно и эффективно.