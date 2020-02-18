Образование

Владимир Васильев выступает за качественное образование

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В республику приехал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

На расширенном совещании в Доме Дружбы говорили о готовности Дагестана к проведению ЕГЭ. В обсуждении приняли участие представители министерств и ведомств, педагоги и депутаты.

Владимир Васильев подчеркнул, что экзамен надо проводить честно и ни в коем случае не завышать показатели.

Владимир Васильев отметил, что республика проводит большую работу в образовательной сфере. Рособрнадзор и Минпросвещения дали положительную оценку образованию в Дагестане.

Республика продолжает работу по ликвидации трехсменки. Регион проводит работу по ликвидации долгостроя.

До 2023 года в республике в рамках проекта «Образование» построят 33 школы и 5 садиков до конца года.

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