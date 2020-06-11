Владимир Васильев встретился с бригадой московских врачей, прибывших в Дагестан во главе с Денисом Проценко

10 июня в Дагестан прибыла бригада медиков во главе с Денисом Проценко, главврачом медицинского центра в Коммунарке. Специалистов лично приветствовал глава республики Владимир Васильев.

Руководитель субъекта отметил, что опыт столичных врачей, которые оказали помощь почти трем тысячам пациентам с COVID-19, очень важен для их региональных коллег.

Денис Проценко сказал, что сложность коронавируса в том, что против этой инфекции нет лекарства, который лечит сам вирус. На данный момент методика помощи заразившимся COVID-19 заключается в лечении симптомов и последствий.

Также врачи привезли в республику партию медикаментов от Департамента здравоохранения.