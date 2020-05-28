Владимир Васильев провел встречу с заместителем Министра здравоохранения России Виктором Фисенко

Борьба с COVID-19 стала темой обсуждения на встрече Главы Дагестана с заместителем руководителя Минздрава РФ, прошедшей 27 мая.

Владимир Васильев поблагодарил ведомство за помощь, в регионе улучшилось качество и количество лекарственных средств.

Виктор Фисенко заявил, что бывал в Дагестане не один раз и знает мечтную систему здравоохранения. Он отметил увеличение числа тестов на коронавирус в 4-4,5 раза и сокращение времени получения ответа. Замминистра сообщил о доставке в регион 1500 упаковок лекарственных средств для лечения тяжелого течения болезни, еще 1000 предстоит привезти.

Фисенко поблагодарил Васильева за оперативное выделение почти 30 млн руб. амбулаторное лекарственное обеспечение. Эти лекарства будут выданы заболевшим легкой формой коронавируса для лечения дома. На что Васильев заверил, что средства из чрезвычайного фонда будут направлены на эти цели и в дальнейшем, пока дагестанцы не получат все нужные лекарства.

Стороны обсудили и функционирование военно-полевых госпиталей и санитарную авиацию. По словам Фисенко, увеличилось количество вызовов санавиации не только для больных коронавирусом, но и при травмах и инфарктах. Он отметил, что Минздрав РФ будет всегда оказывать поддержку Дагестану.