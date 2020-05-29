Владимир Васильев провел встречу с Анной Федермессер и Анатолием Чубайсом

28 мая Владимир Васильев провел встречу с гостями из федерального центра. В республику прибыли Анатолий Чубайс, председатель ООО «УК «РОСНАНО», и Анна Федермессер, директор Фонда паллиативной помощи детям «Вера».

Анатолий Чубайс рассказал о доставке в республику двадцати тысяч тест-систем, которые выдают девяносто шесть результатов анализов за сто двадцать минут. Всего в республику будет доставленного пятьдесят тысяч систем диагностики на COVID-19.

Владимир Васильев поблагодарил председателя РОСНАНО за оказанную помощь и отметил, сто данные тесты позволят повысить уровень профилактики COVID-19.

Большую помощь в Дагестан отправили и из фонда «Вера» в рамках проекта «Регион заботы». Только средств индивидуальной защиты было доставлено сорок тысяч единиц. Анна Федермессер отметила, что в республике активно развивается паллиативная помощь.

Так, в Дагестане открыли детское паллиативное отделение, а также волонтёрами фонда «Инсан» оказывается выездная помощь на дому.

Владимир Васильев отметил потенциал региона в плане паллиативной помощи — это семейная помощь. Глава Дагестана выразил слова благодарности за оказанную региону поддержку в период сложной эпидемиологической ситуации.