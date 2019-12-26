Экономика

Владимир Васильев подписал Указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетам

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Владимиром Васильевым подписан Указ, согласно которому присвоены призовые места и будут выделены гранты муниципальным образованиям Дагестана. В список получателей вошли муниципалитеты, достигшие высоких результатов деятельности муниципальных органов по итогам прошлого года.

Между получателями грантов будет распределена сумма в размере двадцати пяти миллионов рублей.

Среди районов самую большую грантовую поддержку получит Казбековский – два миллиона шестьсот тысяч рублей, из числа городских округов на первом месте по объемам гранта оказался Дербент – один миллион семьсот тысяч рублей.

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